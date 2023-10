Matera, nuova antenna telefonica in via Gravina. Cittadini in protesta

Una antenna nuova antenna per la telefonia mobile sta per essere installata nella rotatoria tra via Gravina e via Sallustio a Matera, a pochi metri da una chiesa da una scuola e dalle abitazioni. E così scoppia la protesta dei cittadini che temono per gli effetti dannosi delle onde elettromagnetiche emesse dall’apparato tecnologico. Una vera e propria levata di scudi dei cittadini contro il Comune di Matera.

“Gli abitanti sono stanchi di essere considerati abitanti di serie B solo perchè abitanti di un quartiere popolare”, hanno spiegato alcuni residenti. “Perchè – spiegano- non è stato fatto un sondaggio per sentire il parere dei cittadini prima dell’installazione dell’antenna come per il carrubo di piazza San Giovanni? Esigiamo delle spiegazioni dall’assessore comunale al ramo”.

Dopo lo sconcerto iniziale i residenti stanno pensando di manifestare in maniera più incisiva scendendo in piazza.