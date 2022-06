Matera, un albero si spezza in due e colpisce un bus urbano

Un grosso ramo, quasi metà dell’albero, si è staccato ed è finito contro un bus urbano in via Manzoni a Matera alle ore 21.30 circa. Per fortuna l’albero ha colpito la parte anteriore del mezzo che si è trovato all’improvviso la strada completamente sbarrata dal grosso tronco. Tanta paura tra gli occupanti dell’autobus ma per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per loro, ma solo danni per il bus. La strada è attualmente ancora chiusa al traffico per mettere in sicurezza la zona.

L’assenza di manutenzione periodica del verde con un piano comunale programmato di potature, mette a rischio l’incolumità dei cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.