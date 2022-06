Matera, via Trabaci al buio da giorni. Gli abitanti: “ogni sera si rischia di essere investiti dalle auto”.

L’illuminazione pubblica in via Trabaci a Matera è spenta da giorni. Diversi cittadini che abitano in zona hanno segnalato questa situazione di pericolo alla redazione di Basilicata Magazine.

“Da almeno cinque giorni -afferma un esercente della zona- la sera è tutto buio con conseguenti pericoli per i tanti ragazzi che frequentano piazza Tre Torri fino a tarda ora e attraversano in continuazione la strada verso la chiesa. Inutili le segnalazioni fatte da giorni ai vigili urbani. Non è cambiato nulla”.

Diverse strade in questi giorni restano inspiegabilmente spente. Da giorni per esempio anche lo snodo “del pino” tra via Aldo Moro e via Timmari è spento.