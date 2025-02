Il viaggio MateraMare: rural wine experience continua a Milano con un doppia presenza alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, dal 9 all’11 febbraio nello stand APT Basilicata al Pad. 11, per trasferire ai visitatori l’innovativa proposta lucana al più importante evento turistico italiano. Sarà presente anche al Travel Open Village Evolution (TOVE) 2025, il prestigioso evento B2B “Fuori di Fiera” che si terrà il 9 e 10 febbraio all’Hotel Meliá Milano per far vivere i sapori e i colori degli itinerari con una degustazione di vini, pane di Matera e olio extra vergine di oliva della collina materana. Un’occasione unica per presentare agli operatori del settore turistico esclusivi itinerari che collegano la magica Matera alle splendide coste del Mar Ionio con un percorso rurale alla scoperta dei borghi più suggestivi. Durante le due manifestazioni, MateraMare porterà itinerari che uniscono il fascino senza tempo di Matera alla bellezza naturale delle spiagge lucane, esperienze autentiche per immergersi nella cultura, nelle tradizioni e nei sapori della Basilicata. Sarà presentata l’esclusiva mappa con i percorsi e i punti di interesse: le “Rural Wine Experience”, un viaggio tra vigneti, tradizioni e degustazioni esclusive; i tesori nascosti della Basilicata, tra i calanchi, le spiagge cristalline e i borghi autentici; le proposte di turismo esperienziale e rurale, per vivere il territorio in modo sostenibile e immersivo.

Questi due eventi confermano il nostro impegno per un turismo sostenibile, con proposte innovative che valorizzino il territorio in modo responsabile – afferma Severino Fiore amministratore di Studio Risorse di Matera, capofila dell’ATS Materamare. Durante questi eventi gli operatori turistici scopriranno nuovi percorsi e l’opportunità di offrire ai loro clienti un viaggio indimenticabile nel cuore della Basilicata.