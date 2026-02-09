Nicoló Bulega a Matera: il campione del mondo SuperSport e vice campione Superbike ospite al Ducati Centro Moto Colucci

Appassionati di motociclismo in fermento: martedì 10 febbraio, a partire dalle 17 il Centro Moto Ducati Colucci ospiterà Nicolò Bulega, pilota italiano protagonista del mondiale Superbike, per un incontro speciale con il pubblico.

L’evento offrirà ai fan un pomeriggio tra adrenalina e passione, con la possibilità di scambiare due chiacchiere con il pilota, scattare foto ricordo e vivere da vicino l’atmosfera delle grandi competizioni internazionali.

Nicolò Bulega, nato a Montecchio Emilia il 16 ottobre 1999, ha iniziato a correre nel 2007 nel campionato italiano minimoto.

L’esordio nel motomondiale Moto3 arriva nel 2015 con lo SKY Racing Team VR46, con il primo podio conquistato in Giappone nel 2016. Nel 2019 passa in Moto2, ottenendo come miglior risultato un settimo posto nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il 2022 segna il passaggio al mondiale Supersport con Aruba.it Racing e Ducati Panigale V2, chiudendo la stagione al quarto posto con 9 podi.

Il 2023 è l’anno della consacrazione: 16 vittorie in 48 gare, 30 podi totali, 10 pole position e 14 giri veloci, che gli valgono il titolo di Campione del Mondo SuperSport con due gare di anticipo. Il 2024 lo vede esordire in WorldSBK, dove conquista subito il successo nella prima gara in Australia e lotta fino all’ultimo round per il titolo, chiudendo come vice Campione del Mondo. Nicolò Bulega sarà quindi alla sua quarta stagione nella famiglia Aruba Racing.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di Matera e provincia di incontrare uno dei piloti italiani più promettenti e vincenti degli ultimi anni.