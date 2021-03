Nuovo assessorato al Comune di Matera: promozione e internazionalizzazione. Se ne occuperà Bennardi

By

Una nuova delega assessorile è stata istituita oggi al Comune di Matera. Il sindaco Domenico Bennardi con proprio decreto sindacale (N. Ordinanza: OrdDec01217/2021) ha creato una nuova delega assessorile per “Elaborazione delle strategie e delle politiche del Comune in materia di promozione nazionale ed internazionale del territorio” in vista del G20.

Per il momento il Sindaco ha attribuito a se stesso la delega. Il nuovo assessorato per la promozione nazionale e internazionale della città di Matera si aggiunge alle altre deleghe che Bennardi ha tenuto per se: cioè Turismo, Pianificazione strategica, Osservatorio ambientale, Consulta agricola, Beni e produzioni culturali, Cinema, Personale, Matera 2019