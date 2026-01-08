Questione riabilitazione a Matera e Provincia. Intervento di Rossella Toce, legale rappresentante della Policenter.

POLICORO (MT) – Questione riabilitazione a Matera e Provincia. Intervento di Rossella Toce, legale rappresentante della struttura convenzionata con il Servizio sanitario regionale Policenter.

“A malincuore sono costretta ad intervenire su un argomento che accomuna il nostro Centro di riabilitazione ex art. 26 ed altri soggetti interessati nel settore. Nei giorni scorsi, infatti, ci siamo sentiti attaccati sull’argomento e, perciò, nell’interesse dei minori con disabilità vogliamo rispondere esponendo i dati “REALI” della DISTRIBUZIONE ATTUALE delle RISORSE assegnate ai 3 Ambiti della provincia di Matera.

Non rispettando, infatti, negli anni precedenti nessun criterio nella DISTRIBUZIONE delle risorse in modo proporzionale alla popolazione (come tra l’altro avviene nella DISTRIBUZIONE dei FONDI SANITARI a livello nazionale), nella provincia di Matera si sono creati 3 Ambiti di serie DIVERSA tra di loro:

1) MATERA CITTA’: ad una popolazione censita di 60.818 abitanti venivano assegnati € 2.714.154 per un impatto di € 44 per abitante;

2) BRADANICO: ad una popolazione di 62.125 abitanti assegnati € 1.362.481 producendo € 22 per abitante;

1) METAPONTINO: a fronte di una popolazione censita di 80.277 abitanti venivano assegnati € 1.232.774 per un impatto di € 16 per abitante.

Allora? Chi ci ha attaccato nei giorni scorsi è a conoscenza di questi DATI?

E’ a conoscenza – ha chiesto la legale rappresentante di Policenter – che l’impatto per abitante dell’Ambito di Matera Città era ed è il DOPPIO rispetto all’impatto dell’Ambito Bradanico?

Si è a conoscenza che l’impatto per abitante dell’Ambito di Matera Città era ed è il TRIPLO rispetto all’impatto dell’Ambito Metapontino?

Tradotto vuol dire: nell’Ambito di Matera Città su 3 pazienti da assistere vengono assistiti tutti e 3; viceversa nell’Ambito Metapontino su 3 pazienti da assistere può essere assistito SOLO 1!!!

Ma i pazienti ex art. 26 NON HANNO, FORSE, TUTTI GLI STESSI DIRITTI? Le decine di bambini in lista di attesa dell’Ambito Metapontino hanno meno diritti delle decine di quelli in lista di attesa di Matera?

Non posso terminare, però, senza fare una domanda. Chi ci ha attaccato è informato che per il 2026 per i Centri ex art. 26 alla vecchia disponibilità di € 30.603.000 sono stati AGGIUNTI circa € 4.500.000, di cui € 407.000 a Matera?

Ahimè, però, questi fondi sono stati assegnati non per i bambini ma per l’aumento delle tariffe! Perché, allora, nessuno si è lamentato?

Insomma – ha concluso Toce – chi può ancora asserire che tutto questo sia una beffa per Matera e non, al contrario, per il Metapontino?”