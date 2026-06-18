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Sfide e opportunità per gli imprenditori lucani al tempo della complessità e del rischio

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Redazione
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Matera si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al mondo dell’impresa.

È in programma giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.00, presso la Camera di Commercio della Basilicata – sede di Matera, l’evento “Matera 2026 – Salotto Finanziario“, promosso dal dott. Giacomo Iula, Consulente finanziario del Gruppo Fideuram, e organizzato dall’Associazione culturale Comunicare Attivamente, con il patrocinio della Regione Basilicata.

L’incontro sarà dedicato al tema “Sfide ed opportunità per gli imprenditori lucani al tempo della complessità e del rischio” e vedrà la partecipazione di  rappresentanti delle istituzioni, del sistema imprenditoriale, delle professioni e della consulenza finanziaria.

Passaggio generazionale, gestione patrimoniale, accesso agli strumenti di sostegno alle imprese e prospettive di sviluppo economico, questi alcuni degli argomenti al centro del dibattito che si propone come un’occasione qualificata di dialogo e networking di grande importanza e interesse per il tessuto imprenditoriale del territorio.

Il programma si articolerà in due sessioni tematiche.

La prima sarà dedicata ai temi del passaggio generazionale, alla cessione di partecipazioni e family buy-out e della continuità delle imprese familiari, alle strategie di ottimizzazione fiscale. Un focus specifico sarà inoltre riservato al rapporto tra imprese, banche e family office interno nell’ottica di una partnership strategica e modello di consulenza globale per la gestione patrimoniale evoluta.

La seconda sessione approfondirà, invece, le opportunità offerte dal nuovo ciclo di programmazione e dagli strumenti di incentivazione alle imprese, attraverso il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo associativo, manageriale e accademico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Michele Somma, Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Cosimo Latronico, Assessore della Regione Basilicata, e Francesco Somma, Vicepresidente Nazionale di Confindustria.

Il Salotto Finanziario nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto tra imprenditori, professionisti e istituzioni, capace di generare idee, connessioni e divulgare strumenti concreti per affrontare le sfide del presente.  Con il Salotto Finanziario vogliamo intercettare una visione strategica che integri crescita, continuità aziendale e gestione del patrimonio, trasformando la complessità e il rischio in opportunità di sviluppo“, dichiara Giacomo Iula, promotore dell’iniziativa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per mettere in rete competenze ed esperienze diverse, favorendo il dialogo tra il mondo della produzione, della consulenza finanziaria e delle istituzioni.

Crediamo fermamente nel valore della cultura del confronto e della divulgazione di qualità. Organizzare momenti di approfondimento come il Salotto Finanziario significa contribuire alla crescita di una comunità, in questo caso imprenditoriale, più consapevole, informata e preparata ad affrontare i cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo“, afferma l’Associazione culturale Comunicare Attivamente.

Relatori:

Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata | Cosimo Latronico assessore Regione Basilicata | Francesco Somma vicepresidente Confindustria | Giacomo Iula | Massimo De Salvo Confapi Matera | Alessandro Martemucci consigliere Federmanager Basilicata | Carolina Gattai PedersoliGattai | Chiara Fanelli | Domenico Lorusso Daken S.p.A. | Nicola Benedetto | Damiano Battaglia | Massimiliano Micheli | Rocco Fuina Difensore Civico Regione Basilicata | Leo Montemurro CNA Basilicata | Nicola Fontanarosa CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA | Antonio Nicodemo | DOMENICO TRIPALDI
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