Webinar del Consorzio Industriale di Matera per presentare i risultati dello studio di fattibilità sull’aviosuperficie “Mattei” di Pisticci

Il giorno 20 Aprile 2021 dalle ore 9,30 alle ore 13 si terrà il webinar, organizzato dallo Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera in collaborazione con il GAL LUCUS, il GAL La Cittadella del Sapere e la facoltà di Economia della Università di Basilicata dal titolo “Ruolo ed opportunità di sviluppo per l’aviosuperficie E. Mattei di Pisticci e prospettive per distretto intermodale energetico della Val Basento: scenari e progettualità”. Durante il webinar saranno presentati i risultati dello studio di fattibilità realizzato dall’Università degli Studi della Basilicata sull’aviosuperficie “E. Mattei” di Pisticci nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo previste dal progetto “AIR TRAFFIC AND LOGISTICS DEVELOPMENT BETWEEN THE EU RURAL AREAS AND CHINA” proposte ed opportunità per la realizzazione del sistema logistico integrato della Val Basento.