Nuove prospettive di sviluppo sostenibile per l’aviosuperficie “Mattei” di Pisticci con ricadute economiche per 50 milioni di euro.

È stato un webinar con interessanti progettualità future e idee di sostenibilità economica per la Val Basento quello organizzato oggi dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera in collaborazione con il GAL Lucus, e la facoltà di Economia della Università di Basilicata.

Dopo l’introduzione del professor Giovanni Schiuma allo studio di fattibilità sull’avio superficie “E. Mattei” in cui ha parlato dello scenario attuale e del nuovo polo formativo-didattico dell’Aeronautica e dell’aero portualità, vi è stata la presentazione del Progetto “AIR TRAFFIC AND LOGISTICS DEVELOPMENT BETWEEN THE EU RURAL AREAS AND CHINA” da parte di Nicola Vita project manager del GAL La Cittadella del Sapere in cui si è inserito lo studio di fattibilità. In particolare il progetto prevede l’implementazione di una serie di attività di supporto alle imprese per l’internazionalizzazione sul mercato cinese, con un focus particolare su Smart agricolture e Turismo Sostenibile. Nei prossimi giorni infatti la Basilicata sarà protagonista il, il 24 aprile, al CIEP di SHENZEN il più grande evento mondiale di kwnoledge transfert.