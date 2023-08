Matera è stato il centro della musica italiana e internazionale, nel mese di luglio, con oltre 35.000 spettatori presenti ai concerti del Sonic Park Festival 2023. Ecco in sintesi i numeri di un successo di un festival organizzato da AC Phoenix e Fondazione Reverse con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio di Regione Basilicata e della Provincia di Matera.

“Quello che l’anno scorso sembrava un grande sogno, quest’anno è diventato realtà. Una realtà con radici solide, ben piantate in un territorio a noi da sempre caro, e che punta verso ampi orizzonti e nuovi scenari culturali e di intrattenimento. Portare la Cava del Sole, la città di Matera e l’intera Basilicata sotto i riflettori con nomi di rilevanza nazionale ma anche internazionale era la nostra promessa fatta alla conclusione della prima edizione nel 2022. E oltre ad aver mantenuto la promessa, abbiamo anche potuto raccogliere risultati ben maggiori di quelli sperati. Oltre all’ottimo riscontro in termini di partecipazione, anche quest’anno portiamo a casa con orgoglio l’entusiasmo del nostro pubblico, sempre attento e grato per le offerte musicali proposte, insieme alla collaborazione preziosa di vecchi e nuovi partner e sponsor pronti a credere con noi nel progetto Sonic Park e nel nostro territorio.

Definire Sonic Park ancora come un sogno che si avvera, quest’anno ci sembrerebbe riduttivo. Siamo realtà, e vi promettiamo di crescere ancora.” dichiarano i produttori del festival Simona Orsi e Francesco Porcari di AC Phoenix insieme a Fabio e Alessio Boasi di Fondazione Reverse.

Un’estate all’insegna dei grandi numeri per gli otto concerti del festival: forte di un pubblico trasversale e innamorato dei colori e del fascino della Basilicata, Sonic Park Matera ha registrato due sold out per i beniamini SFERA EBBASTA e TANANAI e un pubblico entusiasta per i concerti degli ospiti stranieri di questa edizione: lo straordinario carisma di MIKA ha inaugurato la rassegna il 15 luglio, e rimarrà negli occhi e nel cuore di molti il duetto improvvisato con una giovanissima fan di Trani. Il giorno successivo i PLACEBO hanno portato il loro rock britannico ed emozionante fra le pareti di tufo della Cava del Sole. La serata è stata indimenticabile anche per la presenza dei PLANET FUNK, collettivo che ha fatto la storia della musica dance italiana. A Matera anche una tappa del tour di LAZZA che ha saputo dimostrare, in un concerto intenso e carichissimo, di meritare i record di vendite e ascolti che caratterizza la sua carriera. NICK MASON con i SAUCERFUL OF SECRETS ha fatto vibrare Sonic Park Matera con le prime canzoni dei Pink Floyd insieme alla sua all stars band e GIANNI MORANDI, con un grande show ricco di umanità e successi, ha trasformato il concerto in una vera e propria emozione per tutti. Ed è stata una grandissima festa quella celebrata dagli ARTICOLO 31 che proprio nell’ultima domenica di luglio hanno chiuso “con il botto” la seconda edizione del festival.

Anche in questa edizione alla Cava del Sole “David Sassoli” il pubblico è stato al centro dell’attenzione degli organizzatori: nell’area food&beverage sono protagonisti i prodotti del territorio come insostituibile biglietto da visita per ritrovare un’atmosfera da grande festival internazionale le tradizioni materane, in luogo dove la grande musica si accompagna alla cultura ma anche al rispetto dell’ambiente, con comportamenti sostenibili e una mission plastic free. È stato un successo anche il sistema dei parcheggi e dei trasporti grazie all’efficienza delle navette della società di trasporto pubblico Miccolis e alle Ferrovie Appulo Lucane.

