8 spiagge lucane conquistano la Bandiera Blu per il 2022

La Fondazione per l’educazione ambientale, ong internazionale con sede in Danimarca, ha assegnato le Bandiere Blu per il 2022, il riconoscimento per le località e i porti turistici più incontaminati e sostenibili.

Per la Basilicata hanno conquistato il prestigioso vessillo: Lido di Metaponto, San Basilio a Pisticci, Lido nord e Sud a Policoro, Lido di Nova Siri per la costa jonica e Acquafredda, Castrocucco, Spiaggia Nera, Santa Teresa di Maratea per la costa tirrenica.

La Basilicata conferma le sue 5 località: Bernalda, Nova Siri, Pisticci e Policoro in provincia di Matera e Maratea nel Potentino.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono l’assoluta validità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, le aree pedonali, le piste ciclabili, l’arredo urbano, le aree verdi, i servizi in spiaggia, l’abbattimento delle barriere architettoniche, i corsi d’educazione ambientale, le strutture alberghiere, i servizi d’utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, la pesca sostenibile.

Al primo posto si conferma la Liguria con 63 spiagge.

Fonte dati: Blueflag.global