Chiude in positivo il bilancio annuale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera nonostante le numerose difficoltà attraversate dal mercato in un periodo caratterizzato da alta volatilità e incertezza. Dopo due anni di pandemia il 2021 si chiude con un bilancio molto positivo e con un utile in forte crescita rispetto a quello precedente, segno di una capacità di gestione oculata e lungimirante messa in campo dell’amministratore unico Rocco Fuina.

Sfiora infatti 1,5 milioni di Euro l’utile conseguito lo scorso 31 dicembre 2021 dal CSI con un incremento quadruplicato rispetto all’anno precedente (2020) nonostante il Consorzio sia un Ente Pubblico Economico che non persegue alcun scopo di lucro (ai sensi dell’art. 11 della Legge 18 del 5 febbraio 2010). Indice del buono stato di salute in cui si trova il Consorzio; un risultato ragguardevole ottenuto anche con una politica volta alla riduzione di alcune voci di costo ed ad una razionalizzazione generale che investe i vari ambiti di competenza.