Cadono calcinacci in centro a Matera, ma l’impalcatura troppo estesa “oscura” un negozio

Cadono calcinacci in piazza Vittorio Veneto a Matera e per mettere in sicurezza il sito si “oscura” un negozio con una impalcatura troppo invadente, tanto da chiudere completamente l’ingresso ad uno storico negozio di abbigliamento. A lamentare l’assurda situazione subita è il titolare dello store Sisley di Matera, Giuseppe Cibelli.

“Questo pomeriggio – afferma il titolare- mi hanno letteralmente sigillato il negozio con questa struttura che, se da un lato deve proteggere dalla caduta di eventuali calcinacci, dall’altro non mi consente di lavorare avendo chiuso del tutto l’ingresso del negozio con questa struttura pesante che oscura completamente l’ingresso e l’insegna. Il resto lo hanno fatto le transenne dei Vigili urbani che hanno ostruito l’accesso all’ingresso lasciando aperto un varco laterale che non lascia intuire si tratti di un ingresso. Oggi pomeriggio non ho aperto perchè era impossibile lavorare. Chiedo che questa struttura spropositata ed inadeguata venga rimossa e si intervenga con una rete protettiva posta al di sopra dell’ingresso del mio negozio o comunque con una soluzione esteticamente più accettabile, visto che siamo nel pieno centro di una città Unesco ed una bruttura simile non è tollerabile. Mi rivolgo all’assessore alle attività produttive Digilio affinché intervenga altrimenti mi vedrò costretto a chiedere i danni al Comune per il mancato incasso in questo anno già segnato dalla pandemia”.