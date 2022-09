Comizio di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Matera, giovedì 22 settembre

By

Giovedì 22 settembre, alle ore 19,30 al Cinema Guerrieri di Matera, si terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale dell’onorevole Michele Casino candidato capolista in Basilicata per Forza Italia alla Camera dei Deputati. All’incontro interverranno anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati candidata in Basilicata al collegio uninominale del Senato, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il candidato capolista al Senato, Francesco Piro, il commissario regionale di Forza Italia, Giuseppe Moles.