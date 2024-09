Questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per fronteggiare l’aumento del costo della vita, dimostrando l’attenzione di Tekcnoplast verso il benessere dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Per i mesi di giugno, luglio e settembre, l’azienda ha deciso di donare buoni spesa del valore di 200 euro a tutti i dipendenti dei reparti di produzione e magazzino che non hanno registrato assenze.

“L’azione si inserisce in una più ampia strategia di frugal management, volta a migliorare il benessere dei nostri collaboratori attraverso piccoli ma significativi aiuti” ha dichiarato Gabriele Monacis CEO di Tekcnoplast. “Siamo consapevoli che il successo dell’azienda passa anche attraverso la serenità e la soddisfazione dei nostri dipendenti, ed è per questo che ci impegniamo a sostenere chi lavora con noi.” I dipendenti hanno accolto con favore questa misura, riconoscendola come un segnale di rispetto e attenzione da parte dell’azienda in un momento di crisi economica. “Auspico – dichiara Luciano Monacis – brand manager – che questo modello possa ispirare altre aziende a intraprendere iniziative simili per valorizzare il capitale umano interno.