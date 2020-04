Coronavirus e benzina. A Matera prezzi mai così bassi dal 2005

Prezzi così bassi di benzina e gasolio a Matera non si vedevano dal lontano 2005. L’emergenza coronavirus ha fatto crollare il consumo di carburante in tutto il mondo ed il prezzo è sceso lentamente. Oggi un litro di benzina senza piombo a Matera, nei distributori “no logo”, in modalità self service, costa 1,24 euro, mentre il gasolio si ferma ad 1,16 euro al litro. Solo pochi mesi fa, a gennaio 2020 un litro di benzina costava mediamente 1,58 euro mentre il gasolio 1,48 euro. Insomma tra i pochissimi lati positivi di questa emergenza sanitaria c’è l’abbattimento del costo della benzina sceso ai livelli di 15 anni fa. Chissà quanto durerà.