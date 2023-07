By

Una donna anziana che vive sola è caduta in casa ed è stata soccorsa, intorno alle ore 18 e 15 a Matera dai Vigili del fuoco e dal 118. Per entrare nell’appartamento al rione San Giacomo i vigili del fuoco hanno dovuto usare una autoscala. Una volta entrati il personale del 118 a potuto prestare le prime cure all’anziana signora. Non si conoscono le condizioni della donna. Sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia.