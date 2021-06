“Facciamo il pane e moriamo di fame”. Il racconto del Pane di Matera non attrae i giovani. La provocazione di Antonio Nobile

“Il pane più buono del mondo non sfama più coloro che si occupano di prepararlo sollevando l’intera comunità dal gravoso compito. I fornai sono vittime di una ingiustizia economica quotidiana che li vede costretti ad elemosinare la modica cifra di due euro e ottanta per un chilo di pane meraviglioso che in realtà vale esattamente il doppio”. Così il manager enogastronomico materano, Antonio Nobile, lancia la provocazione sul prezzo del pane di Matera evidenziando, al contempo, il problema della giovani generazioni che si stanno allontanando dall’arte quotidiana della panificazione.

“Il pane quotidiano di Matera – afferma Nobile- viene letteralmente svenduto, ‘dis-prezzato’ e svuotato dell’inestimabile valore che una eccellenza gastronomica lucana riconosciuta in Italia e in Europa meriterebbe. Di chi è la colpa di questa insostenibile ingiustizia? La colpa naturalmente è dei fornai che continuano a lavorare vivendo sugli allori dei bei tempi andati, ignorando i cambiamenti sociali, economici e politici, sono caduti nella trappola della lotta alla conquista del successo attraverso la concorrenza spietata, tendenzialmente orientata a ricorrere al ribasso a tutti i costi”.

La folle corsa al ribasso ha drasticamente ridotto le risorse economiche necessarie a sostenere i costi di gestione, che invece sono esponenzialmente lievitati, e ad eliminare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il mancato aumento del prezzo del pane ha costretto i panificatori materani a lasciare nel cassetto il progetto per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). L’etichetta Igp per il pane di Matera richiede investimenti e promozione da parte dei panificatori che ricadrebbero sul prezzo del pane ma nello stesso tempo crescerebbe la notorietà e la qualità del pane di Matera con risvolti positivi anche per il territorio dove esso si produce.