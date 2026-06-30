Un pomeriggio di confronto autentico, partecipato e di alto valore professionale, che ha visto istituzioni, imprenditori, professionisti e rappresentanti del sistema economico lucano sedersi attorno allo stesso tavolo per discutere circa il futuro delle imprese in uno scenario sempre più complesso.
“Side e opportunità per gli imprenditori lucani al tempo della complessità e del rischio” è stato il tema al centro della prima edizione di “Matera 2026 – Salotto Finanziario”, l’iniziativa promossa dal consulente finanziario del Gruppo Fideuram, il dott. Giacomo Iula, e organizzata dall’Associazione Comunicare Attivamente, con il patrocinio della Regione Basilicata.
L’evento, ospitato il 25 giugno scorso presso la Camera di Commercio della Basilicata – sede di Matera, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando quanto il territorio, in particolare il tessuto imprenditoriale lucano, avverta la necessità di momenti di approfondimento, dialogo e condivisione su temi strategici per la crescita delle aziende.
Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma, dell’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico e del Vicepresidente nazionale di Confindustria Francesco Somma, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso un’iniziativa dedicata allo sviluppo del sistema imprenditoriale lucano.
Punto di forza dell’evento è stato il panel di assoluto prestigio, composto da autorevoli esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della consulenza finanziaria e delle professioni.
La prima sessione, moderata dal promotore dell’iniziativa, Giacomo Iula, ha visto il prezioso contributo tecnico degli avvocati Damiano Battaglia e Michele Ventura (Studio Pedersoli Gattai).
A seguire, Massimo De Salvo (Presidente Confapi Matera, Vicepresidente nazionale), Chiara Fanelli (Confapi Giovani Matera) e Miria Lorusso (Daken S.p.A.) sul tema del passaggio generazionale, mentre il focus dedicato alla continuità delle imprese familiari e alle strategie di ottimizzazione fiscale ha riunito gli imprenditori Nicola Benedetto (Presidente Confapi Metalmeccanici Matera), e Giacomo Iula. A chiusura della prima sessione, Massimiliano Micheli (Private Wealth Management Fideuram) ha approfondito il ruolo della gestione patrimoniale evoluta parlando di modello di consulenza globale e partnership strategica tra imprese, banche e family office interno.
La seconda sessione, introdotta e moderata da Rocco Fuina (Avvocato. Difensore Civico Regione Basilicata), ha posto l’attenzione sulle prospettive della nuova programmazione e degli incentivi per le imprese, con gli interventi di Leo Montemurro (Presidente della CNA Matera), Nicola Fontanarosa (Presidente Confimi Basilicata), Alessandro Martemucci (Consigliere Federmanager Basilicata) e Antonio Nicodemo (Avvocato, dottore di ricerca La Sapienza – docente LUISS e LUMSA), offrendo una lettura concreta delle opportunità a disposizione del tessuto produttivo. Le conclusioni sono state affidate a Domenico Tripaldi (Dir. Gen. PNRR, Piani e Programmi – Regione Basilicata).
Non un tradizionale convegno, “Matera 2026 – Salotto Finanziario”, infatti, si è trasformato in una vera tavola rotonda, nella quale i relatori hanno scelto di confrontarsi in maniera aperta, condividendo esperienze, casi pratici e visioni sul futuro dell’impresa. Il clima informale ma altamente qualificato ha favorito un dialogo costruttivo tra i protagonisti del panel e il pubblico, che ha seguito con grande attenzione l’intero pomeriggio di lavori.
«L’idea era quella di creare uno spazio di confronto tra chi vive quotidianamente il mondo dell’impresa, della consulenza finanziaria, delle professioni e delle istituzioni. La risposta ricevuta ci conferma che esiste una forte domanda di momenti come questo, nei quali il valore nasce dal dialogo e dalla condivisione delle esperienze. Ringrazio i relatori e tutti coloro che hanno preso parte all’evento», commenta Giacomo Iula, promotore dell’iniziativa.
L’entusiasmo registrato al termine dell’evento è stato condiviso da tutti i relatori, che hanno interpretato l’incontro non come un semplice appuntamento formativo, ma come l’avvio di un percorso destinato a proseguire nel tempo. Proprio da questo confronto è nata la volontà di lavorare fin da subito alla seconda edizione dell’evento con l’obiettivo di consolidare un appuntamento capace di diventare un riferimento stabile per il mondo imprenditoriale del territorio.
“La grande partecipazione, l’elevato profilo dei relatori e la qualità del dibattito – sottolinea l’Associazione Comunicare Attivamente – hanno confermato la validità di un format che punta a costruire reti, favorire il confronto tra competenze diverse e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide della complessità e della trasformazione economica”.
Grande partecipazione e confronto di alto profilo per il primo appuntamento di “Matera 2026 – salotto finanziario: sfide e opportunità per gli imprenditori lucani al tempo della complessità e del rischio”. Organizzatori già al lavoro per la seconda edizione
Un pomeriggio di confronto autentico, partecipato e di alto valore professionale, che ha visto istituzioni, imprenditori, professionisti e rappresentanti del sistema economico lucano sedersi attorno allo stesso tavolo per discutere circa il futuro delle imprese in uno scenario sempre più complesso.