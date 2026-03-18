Il gruppo “Architetti Innovativi Matera” esprime cordoglio per la scomparsa dell’architetto Piero Venezia

Il gruppo “Architetti Innovativi Matera” esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la scomparsa dell’architetto Piero Venezia, figura di grande rilievo nel panorama architettonico lucano.

Professionista stimato, uomo di cultura e interprete sensibile del territorio materano l’architetto Venezia ha saputo coniugare visione progettuale e rispetto per l’identità storica dei luoghi, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione e alla crescita culturale della città di Matera.

Con le sue idee Piero Venezia ha animato il dibattito sull’architettura e sulla professione grazie al suo ruolo istituzionale ricoperto,

negli anni scorsi, di Consigliere nell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera. Un impegno attivo che si è rinnovato anche di recente entrando a far parte del gruppo Architetti Innovativi.

La sua passione, il suo essere espansivo e idealista resteranno patrimonio condiviso della comunità.

In questo momento di grande tristezza, il gruppo “Architetti Innovativi Matera” si stringe con affetto alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.