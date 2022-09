Il pane di Matera messaggero di pace al Salone del Gusto Terra Madre di Torino

Il forno a legna di “Lucia Perrone” di Matera è presente all’evento fieristico torinese “Terra Madre – Salone del Gusto 2022“ dal 22 al 26 settembre 2022 portando un messaggio di Pace attraverso il brand Pane & Pace di Matera nel padiglione della Regione Basilicata. Terra Madre Salone del Gusto è l’evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari dove sono presenti oltre 600 produttori italiani ed internazionali, con un ricco programma di eventi e spazi espositivi che mettono in luce come il cibo possa essere una preziosa occasione di rigenerazione.

Il messaggio che vogliamo lanciare da Torino e diffondere – afferma Giacinto Mingione responsabile commerciale – è “Pane e Pace a tutto il mondo” tema principale dello stand. Infatti, il concetto di “Pane & Pace” più che un brand rappresenta una missione, attualissima in questa fase storica delicata, perché il Pane di Matera diventa un ambasciatore non solo del gusto ma un messaggero di Pace attraverso un prodotto semplice che unisce, accomuna e avvicina le persone attorno ad un tavolo in un momento di gioia, condivisione e convivialità. Non a caso è stato scelto come simbolo del “Congresso Eucaristico” che si sta svolgendo in contemporanea a Matera e come dichiarato dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Comunità Episcopale Italiana, “il Pane ci aiuta a trasformare le armi in falci”.

Durante il Salone del Gusto di Torino, oltre al Pane di Matera saranno presentate e degustate la altre specialità artigianali del forno a legna di “Pane & Pace”, quali biscotti salati, friselle, biscotti dolci tipici della tradizione materana.

Pane & Pace sarà presente a Terra Madre – Salone del Gusto fino al 26 settembre presso lo stand L 14 in collaborazione con il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata.