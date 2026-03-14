Incidente in via dei Normanni a Matera coinvolto un motociclista con una Ducati

Un motociclista a bordo di una Ducati Multistrada 1200 è stato protagonista di un incidente questa sera intorno alle ore 20,20 a Matera in via dei normanni, nel tratto a 4 corsie che collega viale Europa a via Dante. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo nella curva forse a causa dell’asfalto che in quel punto è pericolosamente liscio. Per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 ed una volante della polizia. Da quando lo scorso anno è stato rifatto l’asfalto in quel tratto di strada quella curva è diventata particolarmente pericolosa perché il manto stadale è liscio e causa lo sbandamento dei veicoli. Negli ultimi mesi almeno 6 autovetture sono sbandate in quel punto finendo fuori strada come si vede dai segnali e dalle siepi divelte. Sarebbe forse il caso di intervenire e mettere in sicurezza quella curva.