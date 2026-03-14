Matera, incidente tra due auto sulla Statale 7. Un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 12,55 sul tratto materano della statale 7, tra le uscite di Matera via La Martella e Matera via Gravina. A scontrarsi per cause ancora da accertare una Fiat 500 L e una Panda. Il conducente della Fiat Panda è morto sul colpo mentre gli occupanti della 500 hanno dovuto attendere l’arrivo dei Vigili Del Fuoco per essere estratti e trasportati all’Ospedale di Matera da due ambulanze del 118. Il tratto di strada interessato è attualmente chiuso per permettere i rilievi del caso ed attendere l’arrivo del magistrato di turno.