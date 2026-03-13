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Inseguimento dopo un furto in un negozio: ferito a Roma un agente di Polizia di Matera

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Redazione
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Notte di tensione tra i quartieri di Piazza Bologna, Pietralata e San Lorenzo, a Roma, dove due giovani sono stati arrestati dopo un inseguimento ad alta velocità seguito a un furto in un negozio di ottica. Durante le fasi concitate dell’operazione sono rimasti feriti anche alcuni agenti di Polizia. Tra loro il capo pattuglia Andrea Graziano, 27 anni, originario di Matera, che ha riportato una frattura della clavicola e lussazione di un legamento della spalla, con una prognosi di 30 giorni.

L’allarme è scattato nella notte dell’11 marzo in viale Ippocrate, dove alcuni residenti hanno segnalato al 112 alcune persone mentre tagliavano con una smerigliatrice la serranda di un negozio di ottica. All’arrivo della polizia i ladri sono fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta risultata rubata, dando vita a un inseguimento ad alta velocità tra via dei Monti Tiburtini, Pietralata e la zona del Verano, durante il quale hanno speronato due volanti e percorso alcune strade contromano.

Dopo aver abbandonato la prima auto, sono stati intercettati dalla volante con a bordo l’agente materano, su una seconda vettura appena rubata, una Lancia Ypsilon. La fuga si è conclusa a San Lorenzo, dove l’auto è uscita di strada e i due giovani, un 17enne e un neo-maggiorenne residenti ad Albuccione di Guidonia, sono stati bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi.

Nella Giulietta abbandonata sono stati trovati attrezzi da scasso, un registratore di cassa e parte della refurtiva del negozio, per un valore di circa 30mila euro. Durante l’operazione quattro agenti sono rimasti feriti e medicati in ospedale. I due arrestati sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Vescovio e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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