Conoscenza aumentata: successo a Matera per l’Assemblea di Federmanager Basilicata

Una giornata ricca di interventi, progetti e partecipazione con oltre 100 manager ha caratterizzato l’Assemblea di Federmanager Basilicata, dal titolo “I manager nell’era della conoscenza aumentata”, che si è svolta sabato 20 settembre a Matera.

Conoscenza aumentata e Intelligenza Artificiale per la crescita delle imprese lucane

L’evento ha visto la presenza di figure di rilievo nazionale nel mondo del management come Valter Quercioli, Presidente di Federmanager, Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti, e Mario Cardoni, Direttore Generale di Federmanager. Il Presidente Valter Quercioli ha espresso soddisfazione per la crescita di Federmanager Basilicata, sia in termini di incremento degli iscritti, sia per le numerose iniziative volte a diffondere la cultura manageriale e l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

Nel suo intervento ha sottolineato l’urgenza di una maggiore apertura delle imprese lucane verso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, strumento essenziale per accrescere competitività, margini e attrattività nei confronti dei giovani talenti.

Il Presidente di Fondirigenti, Marco Bodini, ha rimarcato l’importanza della formazione finanziata come leva strategica per lo sviluppo, in particolare delle piccole e medie imprese, al fine di accelerare i processi di trasformazione e promuovere nuove competenze manageriali.

Le novità del contratto dirigenti e il welfare nell’era della conoscenza aumentata

Il direttore generale Mario Cardoni ha illustrato le principali innovazioni introdotte dal recente contratto nazionale dei dirigenti, con particolare attenzione ai temi del welfare, evidenziando i cambiamenti ottenuti come punti di riferimento per l’intero sistema manageriale.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata, e ad Antonio Braia, Presidente vicario di Confindustria Basilicata. Giuseppe Torre, Direttore dell’Osservatorio4Manager, ha evidenziato la crescente domanda di manager over 55 e il necessario cambio di mindset richiesto oggi per rispondere alle esigenze dei nuovi contesti e delle giovani generazioni. La giornata è stata moderata da Giuseppe Luongo, HR Director.

La tavola rotonda ha visto inoltre l’intervento di Mariarita Costanza, CEO e co-fondatrice di Everywhere SB, che ha sottolineato la centralità delle persone e delle competenze digitali nella nascita della Murgia Valley. A seguire, Gabriella Megale, Amministratrice di Sviluppo Basilicata, ha presentato il successo del progetto Matera Academy, promosso dalla Regione Basilicata alla Casa delle Tecnologie Emergenti, che ha formato il primo nucleo di giovani professionisti del digitale.

Il professor Salvatore Garbellano, docente di management al Politecnico di Torino, ha condiviso riflessioni sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale, sulle competenze manageriali e sui processi di apprendimento ed ha presentato il progetto Basilicata Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti, che coinvolgerà oltre 50 manager e giovani professionisti lucani in Italia e all’estero, oltre a opinion leader di origine regionale. Questo progetto è stato selezionato per l’importanza del tema e dei possibili impatti sul territorio.

FASI: nuovi servizi sanitari per i dirigenti

La sessione pubblica si è conclusa con l’intervento di Sandro Sabbatini, dirigente del FASI – il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali e delle loro famiglie – che ha illustrato i più recenti miglioramenti del servizio.

L’Assemblea ha confermato il ruolo strategico di Federmanager Basilicata come punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze manageriali e l’innovazione a supporto della competitività del territorio.