METAPONTO (MT) – La magia della comicità si prepara a illuminare una delle location più suggestive della Basilicata. Il prossimo 14 agosto, il Castello Torremare di Metaponto ospiterà lo spettacolo di Mandrake con “La Famiglia Imbarazzi”, un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento e delle risate.

Uno spettacolo da non perdere

A partire dalle 21:30, potrai lasciarti trasportare in un vortice di sketch esilaranti e situazioni paradossali che caratterizzano lo stile inconfondibile di Mandrake, artista che ha saputo conquistare il pubblico italiano con la sua comicità fresca e mai banale. La sua “Famiglia Imbarazzi” ti coinvolgerà in un’esperienza di puro intrattenimento, dove l’umorismo diventa protagonista assoluto.

La scelta del Castello Torremare come location non è casuale. Questa struttura offre una cornice suggestiva che unisce la bellezza architettonica al fascino naturalistico del territorio lucano. L’evento si inserisce nel ricco calendario estivo della Basilicata, confermando la vocazione culturale e turistica di una regione sempre più vivace e dinamica.

Magia e storia si incontrano

Lo spettacolo si preannuncia come un’occasione unica per evadere dalla routine quotidiana, immergendoti in un’atmosfera magica dove storia e comicità si fondono armoniosamente. La performance di Mandrake, conosciuto per la sua capacità di creare un rapporto immediato con il pubblico, trasformerà il Castello in un teatro a cielo aperto, dove le risate echeggeranno nella calda notte d’agosto.

L’organizzazione ha predisposto ogni dettaglio per garantire un’esperienza confortevole e sicura. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne.it, ma è consigliabile affrettarsi per assicurarsi un posto a questo evento esclusivo che promette di essere uno dei momenti salienti dell’estate lucana.

Non perdere questa opportunità di vivere una serata indimenticabile nel cuore della Basilicata. Segna sul calendario la data del 14 agosto e preparati a ridere “fino alle lacrime” con Mandrake e la sua Famiglia Imbarazzi. Il Castello Torremare ti aspetta per un appuntamento dove la magia della comicità incontrerà la magia della storia in un connubio perfetto.