MATERA, CADONO RAMI IN STRADA DA ALBERO MAI POTATO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento di “potatura” urgente da parte dei vigili del fuoco di Matera che, pochi minuti fa, intorno alle ore 21,30 sono intervenuti in viale Europa per alleggerire un enorme arbusto appesantito a causa di potature mai eseguite.

Dopo la caduta di rami che minacciavano anche passanti e automobilisti i cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’arbusto i cui rami, appesantiti dal loro stessa grandezza, erano ormai a poche decine di cm da terra. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere questa operazione di potatura imprevista. Sul posto il traffico è stato regolato dai vigili urbani.