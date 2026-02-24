Miccolis S.p.A. Società Benefit apre una nuova sede a Torino: un investimento strategico per la transizione ecologica e la mobilità sostenibile
Miccolis S.p.A. accelera sulla transizione energetica nel trasporto pubblico locale con l’apertura di una nuova sede operativa a Torino, progettata come infrastruttura strategica per l’elettrificazione delle flotte e tra le prime piattaforme Fast Charge in Italia dedicate specificamente agli autobus elettrici. L’investimento rientra in una più ampia strategia industriale nazionale del Gruppo, orientata alla decarbonizzazione del TPL, all’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica e alla modernizzazione degli asset operativi. La sede torinese è dotata di quattro colonnine di ricarica rapida (fast charge) da 120 kW, integrate con infrastrutture tecnologiche avanzate, tra cui una cabina di media tensione, in grado di supportare la ricarica di una flotta di bus full electric in modalità Fast Charge, garantendo continuità operativa, riduzione dei tempi di fermo e ottimizzazione dei cicli di esercizio. Dal punto di vista energetico e infrastrutturale, il sito rappresenta un hub ad alta potenza pensato per rispondere alle esigenze di esercizio del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, in linea con gli obiettivi di elettrificazione previsti dai piani nazionali ed europei. «La transizione ecologica richiede scelte industriali chiare e investimenti strutturali», dichiara Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A.. «La realizzazione di piattaforme di ricarica ad alta potenza e l’introduzione progressiva di flotte elettriche consentono di ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza energetica del servizio e aumentare la qualità complessiva dell’offerta di trasporto pubblico verso i cittadini». La nuova sede di Torino si configura come un modello replicabile, in grado di supportare l’evoluzione tecnologica del TPL e l’integrazione tra mobilità elettrica e infrastrutture energetiche. In qualità di azienda benefit, Miccolis S.p.A. integra gli obiettivi di sostenibilità ambientale nella propria strategia di sviluppo, contribuendo concretamente alla riduzione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento dei target di decarbonizzazione definiti a livello nazionale ed europeo.