Parte col piede giusto la stagione teatrale “A Mimì” di Ferrandina. Un cartellone di qualità con 15 appuntamenti

E’ iniziata ieri con un teatro gremito quasi al limite la stagione teatrale “A Mimì” di Ferrandina, dedicata al poeta e drammaturgo locale Mimì Bellocchio. Ieri, al teatro Bellocchio lo spettacolo inaugurale della stagione 2025/2026 che ha visto in scena la commedia brillante “Bacco, Tabacco… e Cenere – poco diritto e molto rovescio” con Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo. Lo spettacolo, scritto da Patrizio Pacioni e diretto da Claudio Insegno, ha regalato quasi due ore di leggerezza e sottile umorismo grazie all’interpretazione dei tre protagonisti in un alternarsi di gag irresistibili e travolgente comicità che conduce gli spettatori fino al più imprevedibile e sorprendente dei finali. Il pubblico ha mostrato di gradire non lesinando applausi durante tutta la rappresentazione.

La stagione teatrale di “A Mimì” prevede un cartellone davvero ricco e variegato con un’offerta che non trascura nemmeno il pubblico più giovane con diversi spettacoli musicali. La rassegna durerà fino ad aprile 2026, includendo 15 appuntamenti con molti protagonisti di fama nazionale tra prosa, danza, musica e incontri culturali. La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Ferrandina, sotto la direzione artistica dell’attrice Angela Melillo. Va dato atto all’Amministrazione Comunale di aver messo in piedi un cartellone di grande spessore artistico in grado di attirare un pubblico esigente anche dalle città vicine. Il che trasforma Ferrandina in una piccola ma interessante enclave culturale nell’ambito del teatro contemporaneo.