Teatro Festival Ferrandina- A Mimì presenta “Gin Game”: Solitudine e poesia in scena con Pambieri e Villoresi

Venerdì 5 dicembre, al Cineteatro Bellocchio, il Teatro Festival Ferrandina – A Mimì presenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: GIN GAME, la celebre commedia di Donald L. Colburn, vincitrice del Premio Pulitzer per la drammaturgia.

Sul palco, due protagonisti d’eccezione del teatro italiano, Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, diretti da Gianpiero Francese, daranno vita a una storia tanto divertente quanto poetica, capace di emozionare e far riflettere.

Ambientata nella vecchia serra di una casa di riposo, la pièce racconta l’incontro tra Weller Martin e Fonsia Dorsey, due anziani soli che trovano nel gioco del gin rummy un’occasione di compagnia. Ma presto le partite si trasformano in una sottile e feroce competizione, dove ogni mano diventa pretesto per rivelare fragilità, fallimenti e verità nascoste.

Tra piccole menzogne e sincere confessioni, il pubblico assiste a un crescendo di ironia e tensione, che mette a nudo la condizione umana con delicatezza e profondità. GIN GAME è uno spettacolo che diverte, commuove e invita a riflettere sul valore delle relazioni, sulla solitudine e sulla dignità della vita.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera lasciarsi coinvolgere da una commedia che unisce leggerezza e poesia.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/gin-game-05-dicembre-2025-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28133.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.