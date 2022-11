Sassi di Matera, strada impraticabile. E il bus non arriva a destinazione

Ancora problemi di sicurezza stradale a Matera, questa volta nei Sassi. A farne le spese, questa sera, non solo gli automobilisti, ma anche il servizio pubblico urbano della Miccolis che ha dovuto cambiare l’itinerario della Linea Sassi in quanto via Madonna delle Virtù risulta impraticabile dopo gli interventi “scenografici” fatti dalla casa di produzione del film che sta girando in questi giorni tra gli antichi rioni. Interventi scenografici fatti a discapito della sicurezza. Il sabbione gettato sulla carreggiata, complice la pioggia abbondante di questi giorni, ha formato un tappeto di buche profondissime e ravvicinate che rendono la strada del tutto impraticabile con i mezzi a motore. Per questo motivo il bus non ha potuto proseguire il servizio verso piazza San Pietro Caveoso dove c’è il capolinea, lasciando a piedi cittadini e turisti.

Da settimane la città è “ostaggio” della produzione cinematografica che sta creando non pochi problemi ai residenti e agli esercenti dei rioni Sassi, costretti a muoversi solo nelle “finestre” di tempo in cui non si riprende. A questo punto vista la pericolosità del tratto stradale, la carreggiata andrebbe interdetta al traffico.

(Foto E. Di Pede)