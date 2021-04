Degrado al cimitero di Matera: la cooperativa “Lavoro Sociale” pulisce gratuitamente l’area

Dopo la denuncia di Basilicata Magazine relativa al degrado del cimitero di Matera, in contrada Pantano, oggi la cooperativa Lavoro Sociale ha provveduto, di propria iniziativa e gratuitamente, a pulire e riordinare gli spazi del camposanto. La ditta Lavoro Sociale è la nuova aggiudicataria del servizio di pulizia e manutenzione del cimitero ma, anche se non ha ancora firmato il contratto con il Comune di Matera (l’incarico sarà ufficializzato nei prossimi giorni), ha deciso di procedere alla pulizia di tutti gli spazi cimiteriali. Da questa mattina presto una squadra di 10 operai è all’opera per ridare dignità al cimitero.

“Pur non avendo ancora firmato il contratto di appalto con il Comune -afferma il titolare della ditta, Giuseppe Festa- abbiamo deciso di procedere ugualmente alla pulizia e al riordino del cimitero, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale. E’ una questione di coscienza verso la città e di dignità per i defunti che un luogo sacro come il cimitero deve avere”.