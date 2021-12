Geomag, per Natale tante idee di gioco adatte a tutte le età

Geomagworld innova dal 1998 quando hanno inventato il primo giocattolo per costruzioni magnetiche. Ancora nel 2021 sono pionieri di questo campo. La missione principale è quella di incoraggiare i giovani a giocare insieme per un pianeta più sano. Visto che i giocattoli Geomag si concentrano sul sano sviluppo dei bambini, si sentono altrettanto responsabili per la salute e il futuro dell’ambiente in cui crescono le future generazioni. Geomag crea questi fantastici giochi in Svizzera utilizzando energia 100% rinnovabile. L’innovazione più recente è la gamma ecosostenibile fabbricata da plastica 100% riciclata. Geomag offre giocattoli educativi e magnetici per tutti i bambini di età maggiore ad un anno e ora, essendo fabbricati da plastica 100% riciclata, offre anche un modo più verde di giocare.

Non è sempre facile rendere l’apprendimento interessante ma la nuova gamma di set Supercolor Geomag assicura che adulti e bambini continueranno a nutrire quella curiosità che porta ad esplorare e a creare mentre ci si diverte. I Geomag Supercolor, disponibili in set da 35, 52 o 78 pezzi, contengono un insieme di pannelli, aste magnetiche e sferette metalliche, un’esplosione di colore che permette di creare strutture più grandi e colorate. Anche il più esigente spirito creativo sarà impegnato nell’inventare e costruire infinite strutture tridimensionali. La gamma Geomag Supercolor può essere trovata nei migliori negozi e su internet.

I bambini imparano al meglio tramite un gioco libero e creativo. I giocattoli pluripremiati di Geomag sono STEM-certified e accreditati da Good Toy Guide assicurando che i bambini possono imparare abilità chiave tramite le gioie dell’ideare, costruire e anche demolire le loro creazioni. Ricolmo di forze invisibili che fanno aderire le aste, le sfere, e i pannelli, i set da 78 pezzi permettono ai giovani di costruire di tutto, torri, animali, sfere, cupole e molto altro. I bambini saranno attratti a Geomag e affascinati dal potere del magnetismo. Geomag offre giochi per ogni fascia di età, quindi tutti possono vedere e sentire i poteri magici del gioco magnetico.