Heart Italiana, azienda di produzione di detergenti per la pulizia professionale, ha introdotto sul mercato una nuova linea di detergenti professionali “Linea HECO” che ottenuto la certificazione Ecolabel UE, unica in Basilicata per i detergenti professionali.

Ecolabel UE è il marchio europeo di qualità ambientale che garantisce la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione alla loro eliminazione, passando per l’uso e lo smaltimento delle confezioni. La nuova linea HECO è stata progettata per soddisfare le esigenze crescenti di aziende, enti, e professionisti della pulizia attenti alla sostenibilità ambientale e per andare incontro alle imprese di pulizia che operano in grandi appalti con enti pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, banche, grandi aziende, nel settore Ho.Re.Ca. dove è richiesto oramai da tempo l’uso di prodotti detergenti a basso impatto ambientale o certificati Ecolabel.

La linea HECO si compone di 4 prodotti professionali altamente performanti e naturalmente efficaci, specifici per ogni esigenza di pulizia. Heco Power il detergente sgrassante ecolabel, Heco Kal il detergente disincrostante profumato, Heco Floor il detergente concentrato per la pulizia di pavimenti e superfici dure; infine Heco Glass il detergente multiuso professionale per vetri e mobili. Sono prodotti sicuri, completamente biodegradabili e con una formulazione di origine vegetale, pertanto non sono classificati pericolosi (Reg. 1272/2008/EC CLP). La linea Ecolabel di Heart garantisce gli elevati standard di pulizia richiesti in particolari applicazioni, con un contenuto di sostanza attiva tale da rispettare le restrittive prescrizioni della certificazione europea. I prodotti sono altamente performanti, sicuri ma ad impatto zero per l’ambiente.

“Siamo orgogliosi di poter essere, ad oggi, l’unica azienda lucana a produrre una linea di prodotti chimici certificati Ecolabel EU – afferma il responsabile commerciale Pasquale Iacovone – Questo è il frutto di una visione aziendale che da sempre crede nella sostenibilità ambientale come valore fondante della strategia di crescita, soprattutto nel settore della chimica, e questo riconoscimento conferma la sensibilità a questo tema a beneficio delle future generazioni. Ci auguriamo che le aziende e gli operatori professionali che vogliono contribuire praticamente alla salvaguardia dell’ambiente seguano il nostro esempio per consegnare a noi e ai nostri figli un ambiente più sicuro, più salubre e più naturale “.