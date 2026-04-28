Nuove opportunità di lavoro per geometri, avvocati e laureati in economia al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera. Il CSI Matera punta sul rafforzamento della pianta organica con profili tecnici e amministrativi: ecco i dettagli dei bandi. Importanti novità sul fronte dell’occupazione e della crescita istituzionale per il territorio materano. Il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha ufficialmente indetto una serie di procedure selettive volte al potenziamento della propria struttura operativa. L’iniziativa prevede l’inserimento di quattro nuove figure professionali, tutte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, segnando un passo concreto verso il consolidamento delle competenze interne all’ente.
I Profili Ricercati
Il piano di assunzioni copre diverse aree di competenza, dalla gestione amministrativa alla tutela ambientale, fino al supporto tecnico-cantieristico. Nello specifico, i bandi riguardano:
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Area Economica (LM-77): 1 unità in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali.
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Area Legale (LMG-01): 1 unità in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
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Area Tecnica (Geometra): 1 unità con Diploma di maturità tecnica per Geometri.
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Area Ambientale/Geologica: 1 unità con Laurea in Ingegneria Ambientale (LM-35) oppure in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74).
La scelta di optare per il tempo indeterminato sottolinea la volontà del Consorzio di investire su giovani professionisti e figure esperte che vogliano legare il proprio percorso di carriera allo sviluppo industriale della provincia. In un momento di profonda trasformazione economica, legata alla transizione ecologica e alle nuove sfide del PNRR, il CSI Matera si dota così di strumenti umani essenziali per gestire le aree industriali di propria competenza.
Come partecipare
Gli interessati possono consultare i bandi integrali sul portale ufficiale del Consorzio di Sviluppo Industriale di Matera, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. All’interno dei documenti sono specificati i requisiti d’accesso, le modalità di presentazione della domanda e le prove d’esame previste per ciascun profilo.