S.S. 7 Matera-Ferrandina: ennesimo incidente tra due auto traffico rallentato

Non si ferma la scia di incidenti sulla Strada Statale 7 “Via Appia”. Intorno alle ore 14:00 di oggi, lunedì 4 maggio, un nuovo sinistro ha interessato l’arteria stradale in direzione Matera, confermando ancora una volta la pericolosità di un tratto già ampiamente noto alle cronache locali. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture: una Smart e una Fiat Grande Punto di colore blu. Dalle prime ricostruzioni e dalle immagini raccolte sul posto, l’impatto ha causato danni significativi ai veicoli, in particolare alla Fiat che presenta vistosi danni alla parte anteriore e alla ruota sinistra. Diversi detriti della carrozzeria sono rimasti sparsi lungo la carreggiata, a testimonianza della violenza del contatto.

Fortunatamente, secondo le primissime informazioni raccolte, non si registrerebbero feriti gravi. Gli occupanti dei veicoli sarebbero usciti dai mezzi senza riportare conseguenze serie, sebbene lo spavento sia stato notevole. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso, gestire la viabilità e accertare l’esatta dinamica dello scontro.

Ripercussioni sulla circolazione: il traffico risulta attualmente fortemente rallentato lungo tutta la corsia interessata. Si registrano code e rallentamenti mentre le autorità operano per mettere in sicurezza l’area e permettere la rimozione dei veicoli incidentati. Situazione Anas.