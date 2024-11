Lo scorso venerdì 8 novembre 2024 nella sala Zanardelli del comune di Stigliano si è tenuto un incontro di rilievo per il futuro delle aree interne della Basilicata, organizzato dalla Lega Basilicata. L’iniziativa, aperta dai saluti di Donato Verre, referente cittadino della Lega a Stigliano, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Vincenzo Zito, Segretario Provinciale della Lega, Domenico Tataranno, capogruppo Regionale della Lega Basilicata, e Pasquale Pepe, Vice Presidente della Regione Basilicata e Assessore alle Infrastrutture, Reti Idriche e Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno condiviso un impegno comune: calibrare servizi e opportunità in un’ottica comprensoriale per consentire ai giovani di poter vivere e lavorare nella propria terra, senza dover migrare altrove. L’obiettivo è stato quello di mettere in campo azioni di sviluppo concrete, evitando che queste rimangano fini a sé stesse. “Non mancano le risorse per le aree interne,” ha dichiarato Pepe, “ma spesso non vengono spese o vengono spese male. Per dare impulso alla Basilicata e migliorarne i collegamenti, sono previsti grandi investimenti, con oltre 60 milioni di euro destinati alla viabilità dei comuni della Provincia di Matera e alle strade di importanza strategica.” Tra le proposte discusse, si è dato ampio spazio alla necessità di migliorare il trasporto pubblico locale, con l’idea di – Verre – di creare collegamenti che facilitino l’accesso alla ferrovire e quindi alla line alta velocità Frecciarossa per le comunità della montagna materana. Il primo passo per il rilancio del territorio è potenziare le infrastrutture che possano “aprire” la Basilicata all’esterno e favorire la connessione delle aree interne con i principali assi di sviluppo regionali e nazionali.