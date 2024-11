Domani, 20 novembre, prenderà il via a Milano il Marketing Forum 2024, l’evento di riferimento per il marketing strategico in Italia a cui parteciperà anche Basilicata Magazine.

Il Forum si svolgerà in due giornate, il 20 e 21 novembre, e riunirà esperti di fama internazionale, manager, imprenditori e studenti di marketing per affrontare i temi più attuali e innovativi del settore.

Con oltre 700 partecipanti in presenza, 500 online e la partecipazione di oltre 300 aziende, il Marketing Forum si posiziona come il principale appuntamento italiano dedicato alle strategie di marketing e business innovation. Cinque speaker di fama mondiale guideranno l’evento, ognuno portando la propria esperienza e prospettiva unica su temi chiave come la crescita aziendale, l’intelligenza artificiale, l’etica digitale e le neuroscienze applicate al marketing.

Tra gli ospiti di spicco:

Neil Patel , considerato il più influente digital marketer al mondo, discuterà strategie per massimizzare il potenziale della SEO e delle campagne di advertising digitale.

, considerato il più influente digital marketer al mondo, discuterà strategie per massimizzare il potenziale della SEO e delle campagne di advertising digitale. Joe Pulizzi , pioniere del content marketing, esplorerà nuovi modelli per generare pubblico e fidelizzare le audience.

, pioniere del content marketing, esplorerà nuovi modelli per generare pubblico e fidelizzare le audience. Nathalie Nahai , esperta di psicologia del web, approfondirà le dinamiche di influenza nei comportamenti di acquisto online.

, esperta di psicologia del web, approfondirà le dinamiche di influenza nei comportamenti di acquisto online. Giuseppe Stigliano , CEO di Global Spring Studios, offrirà insight sull’innovazione aziendale e sull’era “Onlife”.

, CEO di Global Spring Studios, offrirà insight sull’innovazione aziendale e sull’era “Onlife”. Benedetta Giovanola, autorità nel campo dell’etica e dell’intelligenza artificiale, presenterà nuovi modelli per armonizzare valori e governance digitale.

Un evento che guarda al futuro del marketing

Il Marketing Forum 2024 si distingue per la sua visione strategica: fornire strumenti pratici e avanzati per affrontare i cambiamenti rapidi nei comportamenti di consumo e nelle dinamiche di mercato. Sessioni dedicate a lead generation, neuromarketing, economia comportamentale e al potenziamento del brand saranno al centro della due giorni.

Partecipazione live e digitale

L’evento sarà fruibile sia in presenza che in streaming, offrendo traduzione simultanea e accesso ai materiali didattici anche on demand per 30 giorni.

Milano si conferma, ancora una volta, capitale dell’innovazione e della formazione, ospitando un evento che non è solo un punto d’incontro, ma un vero laboratorio per il futuro del marketing.

Per ulteriori informazioni: performancestrategies.it/marketing-forum