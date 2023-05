Napoli, Inter, Fiorentina e Roma le squadre più forti di Serie A: fra Scudetto, Champions, Europa League e Conference 

Le quote calcio di Serie a mettono il Napoli come migliore squadra della stagione al top delle statistiche, non solo per tutti i traguardi raggiunti quest’anno, ma anche perché, con la vittoria ai danni dell’Inter per 3 – 1, i Partenopei sono l’unica squadra del campionato ad aver battuto tutte le altre 19 compagini in questo anno calcistico.

Oltre a questi dati entusiasmanti, ci sono anche le statistiche dominate da Osimhen e Kvara, che in due hanno messo a segno ben 35 gol e 14 assist nelle prime 35 giornate, 23 reti per il capocannoniere nigeriano che domina la classifica marcatori, 12 gol per il georgiano con 10 assist in questo frammento di campionato.

Il totale aggiunto alle prestazioni degli Azzurri, offre il miglior reparto offensivo a trazione Over 70 gol e la migliore difesa con 26 reti subìte fino alla sfida vinta contro l’Inter. Ma ci sono anche altre squadre particolarmente in forma, sia in campionato che nei tornei europei più prestigiosi.

I Nerazzurri finalisti di Champions 2023

Su Betfair blog è possibile analizzare le statistiche di Serie A e Champions League, due competizioni che hanno visto come protagonisti i Nerazzurri, sfavoriti nel torneo europeo nella finale contro il City di Pep Guardiola.

Quella dei Nerazzurri è la sesta finale di Champions, in totale hanno vinto 3 titoli, mentre il City disputerà la sua seconda finale Champions in attesa di alzare la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nella storia del club. Oltre al campionato, il Biscione è stato protagonista anche in Coppa Italia.

La Roma sul tetto dell’Europa League

Perché per quanto riguarda il campionato, i Giallorossi non stanno dominando le classifiche, soprattutto nell’ultimo mese denso di infortuni e che ha visto impegnare gli uomini di Mou tutte le loro forze nelle semifinali di Europa League, vinte contro il Leverkusen.

La finale contro il Siviglia è una sfida tra invincibili, perché né il club andaluso né lo Special One hanno mai perso una finale europea. Intanto i tifosi pregano per avere tutta la rosa a disposizione ed evitare brutte figure.

La Fiorentina al top in Conference e Coppa Italia

Fra tutte le compagini la Fiorentina è la sorpresa di questo campionato, anche se ad ascoltare le parole di Italiano già ai tempi della partenza di Vlahovic la cosa non stupisce, anzi, perché questa è la Viola che il tecnico aveva intenzione di costruire, una squadra che gioca per il collettivo dove ogni giocatore può esaltarsi, senza preferire il protagonismo dei singoli calciatori.

Il risultato del lavoro di Italiano degli ultimi anni? Finale di Coppa Italia e finale di Conference League 2023, per una Fiorentina che ha dominato le statistiche in Europa e anche in campionato si è fatta valere nell’ultima parte di campionato, disputata con grinta e tenacia per ottenere la migliore posizione possibile in classifica.