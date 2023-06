Una bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio di oggi 2 giugno a Matera, provocando disagi e allagamenti in varie aree della città, nei rioni Sassi e nelle periferie. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Strade allagate e alcuni tombini sprofondati hanno generato problemi alla circolazione e alcuni tratti stradali sono chiusi per la presenza di detriti o materiali. Al momento – secondo quanto reso noto dalla Protezione civile – sono interdette al traffico e chiuse le seguenti strade: via Nazionale, via Cererie, Contrada Pantano, contrada Guirro, contrada Granulari. Massima attenzione. Alcuni automobilisti bloccati in auto per l’alto livello di acqua presente in alcune strade.

La protezione civile di Matera ha diffuso un’allerta: “Attenzione a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In circolazione ci sono i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco.”

Avviso Superamento soglia pluviometrica Matera h3 tr5 02 06 2023 PROT. N. RBA/CFD/L/088 DEL 02/06/2023.