Patti Smith in concerto giovedì 5 dicembre a Matera

C’è anche Matera tra le date della nuova tournée annunciate da Patti Smith, la cantautrice di Chicago, che farà tappa ad Ancona Pescara, Campobasso, Bari, Schio, Bologna e Venezia. Il concerto si terrà nell’Auditorium Gervasio di Matera.

L’Italia incanta anche la sacerdotessa del rock e lo fa ispirando un nuovo pezzetto di arte: A tour of Italian days, legato alla nuova raccolta di frammenti di vita A Book of Days in uscita il prossimo 27 settembre. Il tour inizierà il 28 novembre, al Teatro delle Muse di Ancona e si concluderà, dopo la tappa di giovedì 5 dicembre a Matera, il 14 a Venezia. La Smith accompagnerà parole e immagini contenute nella pubblicazione con quella musica che l’ha resa immortale, adattata a live in teatri e auditorium.

La cantautrice americana non è nuova alla scena letteraria, nel 2010 aveva infatti vinto il National Book Award con Just Kids. Tredici anni dopo proverà a riscrivere la storia raccontando un viaggio – il suo – lungo un anno, costellato di scatti analogici e digitali accompagnati da appunti che ne raccontano la quotidianità. Un’anteprima del libro si può sbirciare sul profilo Instagram della musicista nonché poetessa, che ha collezionato alcune delle scene più iconiche delle sue giornate, dall’amore per l’arte alla vita con i figli, fino all’amore per i gatti e il vintage. Una passione che si rivolge anche alla cultura italiana, di cui Smith è grande estimatrice, non solo in quanto devota di San Francesco d’Assisi (per il quale nel 2012 aveva intrapreso un viaggio spirituale fino a San Severino) ma anche per due dei massimi compositori della storia, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.