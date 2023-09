Domani 15 settembre, alle ore 15:30, si terrà presso la sala convegni di Confindustria Basilicata a Matera, l’Assemblea Generale di Federmanager Basilicata, un evento di grande risonanza dedicato al tema “La leadership per il benessere aziendale”. Questo tema, di cruciale importanza per il mondo delle aziende, verrà affrontato in un contesto che promette di essere istruttivo e stimolante. I lavori si apriranno con la relazione introduttiva del Presidente di Federmanager Basilicata Luigi Prisco e avranno come tema principale il Benessere Organizzativo come Well-Being e Welfare. Seguirà una intervista esclusiva sul tema della Leadership per il benessere ad Angela Deganis, autrice del libro “Manager per caso. Guida alla sopravvivenza in azienda”. Successivamente, si svolgerà una tavola rotonda sul tema della leadership aziendale, che vedrà la partecipazione di illustri manager ed esperti del settore sia nazionali che internazionali, moderata dal giornalista Vito Verrastro. Tra i relatori di spicco, saranno presenti:

Mariarita Costanza, CEO e CoFounder di Everywhere SB.

Valter Quercioli, Vicepresidente di Federmanager.

Giovanni Oliva, International Manager.

Mariangela Candido, HR e Organization Director presso Andriani spa, nonché referente Innovation per AiDP.

Emanuela Megli, scrittrice e autrice del Blog “Agil@mente” de La Gazzetta del Mezzogiorno.

A seguire, si terrà un approfondimento sul tema del Welfare di Federmanager, delle novità riguardanti il FASI e ASSIDAI, nonché delle responsabilità dei dirigenti, degli amministratori e delle figure apicali all’interno delle aziende. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi degli obblighi aziendali in base all’articolo 12 e 15 del CCNL Dirigenti Industria, con la guida di Stefano Minucci, esperto legale di riferimento. L’intervento di PRAESIDIUM chiuderà la giornata, offrendo un contributo prezioso alla discussione.

L’evento si concluderà con l’Assemblea Generale dei manager lucani, un momento di confronto e condivisione tra i dirigenti del territorio. Federmanager Basilicata si pone l’obiettivo di promuovere una cultura manageriale orientata al benessere aziendale, alla crescita professionale e al successo sostenibile delle imprese lucane. L’evento è gratuito e aperto a manager, professionisti e imprenditori.