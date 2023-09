By

Venerdì 15 settembre presso la sede di Confindustria Basilicata a Matera, si è tenuta l’assemblea generale di Federmanager Basilicata, un evento di straordinaria portata dedicato al tema “La leadership per il benessere aziendale”. L’incontro ha riunito una vasta platea di imprenditori e manager, evidenziando la crescente importanza della “leadership gentile” nell’attuale panorama imprenditoriale.

L’assemblea ha preso avvio con i saluti di Francesco Paolicelli, rappresentante di Confindustria Basilicata, seguito da una relazione del Presidente di Federmanager, Luigi Prisco, che ha illustrato i numeri in crescita della comunità manageriale lucana e ha sottolineato l’evoluzione in corso nel mondo manageriale.

Luigi Prisco ha anche annunciato una serie di iniziative innovative, tra cui eventi e workshop formativi dedicati al mondo imprenditoriale lucano, con la partecipazione di esperti e professionisti nazionali e internazionali, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo del settore.

“Federmanager Basilicata – afferma Luigi Prisco – si conferma così come un punto di riferimento fondamentale per l’evoluzione e la crescita del mondo manageriale nella regione, promuovendo una leadership gentile orientata al benessere aziendale e alla sostenibilità.“



Successivamente, è stata proiettata una video intervista ad Angela Deganis, autrice del libro “Manager per caso. Guida alla sopravvivenza in azienda”, focalizzata sul tema della leadership per il benessere aziendale.

Una tavola rotonda sulla leadership aziendale ha visto la partecipazione di illustri manager ed esperti del settore, sia nazionali che internazionali, moderato dal giornalista Vito Verrastro. Gli interventi di Mariarita Costanza, CEO e CoFounder di Everywhere SB, Valter Quercioli, Vicepresidente di Federmanager, Giovanni Oliva, International Manager, Mariangela Candido, HR e Organization Director presso Andriani spa, e Emanuela Megli, scrittrice e autrice del Blog “Agil@mente” de La Gazzetta del Mezzogiorno, hanno offerto spunti di riflessione preziosi.

L’evento ha inoltre approfondito le opportunità legate al Welfare di Federmanager per dirigenti e quadri, le novità previdenziali di FASI e ASSIDAI, nonché le responsabilità dei dirigenti all’interno delle aziende. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi degli obblighi aziendali in base all’articolo 12 e 15 del CCNL Dirigenti Industria, con la guida dell’esperto legale Stefano Minucci. L’intervento di Praesidium ha concluso i lavori, offrendo un contributo prezioso alla discussione.

La parte finale dell’assemblea ha visto l’Assemblea Generale dei manager lucani, un momento di confronto e condivisione tra i dirigenti del territorio, che ha affrontato diverse problematiche attuali, culminando con l’approvazione del bilancio.