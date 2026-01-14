La fuga dei giovani dalla Basilicata è un fenomeno concreto e preoccupante, spinto dalla mancanza di opportunità e di prospettive future: l’esodo di quattromila laureati negli ultimi 5 anni (Rapporto Svimez 2025) è un enorme campanello di allarme in direzione dello spopolamento, della desertificazione culturale ma anche della managerializzazione delle aziende lucane. “E’ una sorta di cortocircuito – conferma Luigi Prisco, presidente di Federmanager Basilicata -: meno management significa meno opportunità per i giovani, e meno giovani significa anche minori energie e competenze per innovare la gestione delle nostre imprese, che spesso restano ancorate a modelli gestionali tradizionali e poco competitivi, penalizzando lo sviluppo economico del territorio lucano”.

Nasce da queste premesse “Basilicata: Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti“, un progetto di Fondirigenti, promosso da Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata, realizzato da Basilicata Press e Federmanager Academy, che attraverso una ricerca strutturata in più fasi punta a identificare le competenze necessarie affinché manager e imprenditori possano trasformare le aziende locali in luoghi attrattivi per i giovani professionisti. Il progetto prevede un’analisi approfondita dei flussi migratori e numerose interviste a imprenditori, manager, opinion leader e talenti residenti in regione, nel resto d’Italia e all’estero, per comprenderne i bisogni e recepire idee e proposte. I risultati confluiranno nella creazione di percorsi formativi specifici e di un modello gestionale volto a favorire l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano, con l’obiettivo ultimo di costruire un ecosistema collaborativo tra Istituzioni, Università e imprese che faciliti il rientro delle eccellenze e rafforzi la competitività della Basilicata, attualmente al 186° posto su 216 regioni europee per attrattività dei giovani.

Per il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, “il diretto coinvolgimento delle imprese è un fattore strategico di questo progetto che rappresenta, finalmente, un’azione concreta per superare il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, contribuire a frenare il depauperamento del territorio di preziose risorse umane, e favorire la crescita e l’innovazione del sistema produttivo lucano”.

“Basilicata: Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti” rientra tra le iniziative strategiche di Fondirigenti per analizzare le condizioni necessarie a favorire l’innovazione e rafforzare il capitale manageriale delle imprese, in particolare delle piccole e medie realtà. “La fuga dei talenti dal Mezzogiorno non è un destino inevitabile – dichiara Marco Bodini, presidente di Fondirigenti. Con ‘Basilicata: Reshoring Talents’ vogliamo individuare le competenze utili a manager e imprenditori per rendere le PMI attrattive e competitive, capaci di trattenere e richiamare i giovani più qualificati. Solo investendo sul capitale manageriale possiamo invertire la rotta e trasformare le imprese in generatori di opportunità per le nuove generazioni”.