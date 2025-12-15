Buona la prima di Around Jazz ad Altamura con Nick The Nightfly

Una serata all’insegna dell’eleganza musicale e delle grandi melodie di Burt Bacharach, reinterpretate dalla voce inconfondibile di Nick The Nightfly e dal suo quintetto. Si è aperta con un grande successo di pubblico, ieri sera, al teatro Mercadante di Altamura la rassegna Around Jazz promossa dall’Associazione Altamusica, sotto la direzione artistica di Michelangelo Busco.

Quello di Nick The Nightfly è stato un viaggio leggero e piacevole tra jazz e pop, con arrangiamenti raffinati e sonorità senza tempo, che ha omaggiato uno dei più grandi compositori di sempre riuscendo a coinvolgere attivamente il pubblico in teatro.

Durante lo spettacolo lo storico conduttore di Radio Montecarlo ha raccontato divertenti aneddoti musicali sugli artisti con i quali ha collaborato o di intervistare nel corso della sua lunga carriera, da Pino Daniele a Ornella Vanoni. Quasi due ore di musica e spettacolo scorrono piacevolmente evidenziando la poliedricità artistica di Nick The Nightfly capace di regalare emozioni e magia non solo attraverso successi indimenticabili riarrangiati in chiave swing, ma anche proponendo le canzoni dei suoi ultimi album, in un mix perfetto di gradevoli sonorità.

Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto per il 24 gennaio con i Dirotta Su Cuba in un concerto esplosivo per festeggiare i 30 anni di “Gelosia”, la hit che negli anni ’90 li consegnò al successo.