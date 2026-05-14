“Integrare la resilienza nei marchi di lusso” sarà questo il tema dominante del summit che si terrà a Borgo Egnazia in Puglia dal 17 al 19 Maggio 2026 dove si incontreranno i leader mondiali del mercato del Luxury BusinessIl lusso globale attraversa una delle trasformazioni più profonde degli ultimi vent’anni. Non è più soltanto una questione di esclusività o desiderabilità del prodotto: oggi il settore si misura con una nuova grammatica del valore, in cui esperienze, sostenibilità, autenticità e resilienza finanziaria ridefiniscono le regole del mercato. Secondo le analisi presentate in vista del Financial Times Business of Luxury Summit 2026, il comparto ha perso circa 20 milioni di consumatori nell’ultimo anno. Un segnale che va ben oltre la semplice contrazione ciclica: i clienti aspirational stanno rallentando gli acquisti, mentre una parte crescente della spesa premium si sta spostando verso esperienze esclusive, hospitality di fascia alta e mercato second hand.

Dal 17 al 19 maggio, nella cornice di Borgo Egnazia, il summit organizzato dal Financial Times riunirà CEO, designer, investitori, economisti e strategist internazionali per analizzare le nuove traiettorie del lusso globale. Al centro del dibattito ci saranno inflazione, instabilità geopolitica, tensioni commerciali e ridefinizione delle supply chain, ma soprattutto una domanda cruciale: come preservare il valore del brand in un’epoca di consumatori sempre più selettivi e meno fedeli?

L’industria del lusso sta infatti entrando in una fase in cui la crescita non può più essere sostenuta soltanto dagli aumenti di prezzo. Negli ultimi anni molti marchi hanno spinto sul pricing per compensare il rallentamento dei volumi, ma oggi questa strategia mostra i suoi limiti. Il consumatore contemporaneo pretende contenuti, cultura, appartenenza e personalizzazione. Acquista meno, ma pretende molto di più.

Il summit pugliese affronterà proprio questo cambio di paradigma attraverso interviste di alto profilo, panel esclusivi e confronti tra i principali protagonisti del luxury system internazionale.

I protagonisti del Business of Luxury Summit 2026

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di alcune delle personalità più influenti dell’industria globale del lusso, della moda, del beauty, dell’automotive, dell’hospitality e della finanza internazionale.

Tra i keynote speaker e relatori principali:

Delphine Arnault — Chairman and Chief Executive Officer di Christian Dior Couture

Jonathan Anderson — Creative Director delle collezioni donna, uomo e haute couture di Christian Dior

Victoria Beckham — Founder and Creative Director di Victoria Beckham e Victoria Beckham Beauty

Stéphane de La Faverie — President & CEO di The Estée Lauder Companies

Joanne Crevoiserat — CEO di Tapestry Inc.

Cédric Charbit — CEO di Saint Laurent

Ermenegildo Zegna, Executive Chairman Ermenegildo Zegna Group

Halide Alagöz — Chief Product & Merchandising Officer di Ralph Lauren

Thom Browne — Founder di Thom Browne, Inc.

Rhuigi Villaseñor — Chief Brand Officer di Como 1907

Éric Vallat — CEO di Lacoste

Susie McCabe, co-CEO McArthurGlen Group

Omer Acar — CEO di Raffles Hotels & Resorts e Fairmont Hotels & Resorts

Clare Hornby — Founder & CEO di ME+EM

Jonathan Kiman — Chief Marketing Officer di Burberry

Megan Greene — External Member del Monetary Policy Committee della Bank of England

Nerio Alessandri, CEO Technogym

Claire Bergkamp — CEO di Textile Exchange

Simon Mitchell — Co-Founder di Sybarite

Floriane de Saint Pierre — Founder di Floriane de Saint Pierre & Associés

Carlo Capasa, Chairman Camera Nazionale della Moda Italiana

Tamara Lohan — Global Brand Leader Luxury di Hyatt

Aldo Melpignano, Owner & CEO EGNAZIA – Ospitalità Italiana

India Mahdavi — Founder di India Mahdavi Studio

Martin Wolf — Chief Economics Commentator del Financial Times

Claudia D’Arpizio and Federica Levato, Senior Partners Bain & Company

Matteo Atti — Global Chief Marketing Officer di Vista

Federica Levato — Senior Partner & Head of Fashion & Luxury EMEA di Bain & Company

Vadim Grigoryan — autore di Art Thinking; Art Meaning and Brand Leadership

Bianca Anghelina — Founder & CEO di Aily Labs

Nikolaus von Doetinchem — Chief Commercial Officer di Premier Jumping League

Caroline Pill — Global Sector Leader Fashion, Luxury & Beauty di Heidrick & Struggles

Cristiano Fiorio, CMO Maserati

Matteo Lunelli — Chairman di Altagamma

Ad accompagnare i dibattiti saranno inoltre alcuni dei più autorevoli giornalisti e moderatori del Financial Times:

Roula Khalaf — Editor del Financial Times

Elizabeth Paton — Fashion Editor del Financial Times

Jo Ellison — Deputy Editor di FT Weekend & HTSI Editor

Janine Gibson — FT Weekend Editor

Robert Armstrong — US Financial Commentator

Angela Mackay — Chief Commercial Officer & Managing Director Asia Pacific del Financial Times

Silvia Sciorilli Borrelli — Milan Correspondent

Maria Shollenbarger — Travel Editor di HTSI

Adrienne Klasa — Paris Correspondent

Jon Slade — CEO del Financial Times

La presenza di leader provenienti da maison storiche, gruppi globali, hospitality ultra-luxury, beauty, automotive e advisory conferma come il lusso contemporaneo non sia più un settore verticale, ma un ecosistema multidisciplinare che intreccia cultura, esperienza, tecnologia, turismo e finanza. Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi modelli di consumo, alla trasformazione delle supply chain, agli standard ESG e all’evoluzione della customer experience. Oggi sostenibilità, autenticità e tracciabilità non rappresentano più semplici asset reputazionali, ma veri fattori competitivi capaci di influenzare valore percepito e fidelizzazione.

La Puglia, con il suo equilibrio tra autenticità mediterranea, ospitalità ultra-luxury e tradizione artigianale, diventa così il simbolo perfetto di una nuova idea di lusso: meno ostentazione e più esperienza. Non più soltanto prodotto, ma relazione, territorio e cultura. In questo scenario, il Financial Times Business of Luxury Summit 2026 si conferma non solo come uno degli appuntamenti più autorevoli del settore, ma come un osservatorio privilegiato per comprendere dove stia andando il mercato globale del lusso. Perché oggi il vero status symbol non è semplicemente possedere qualcosa di raro, ma appartenere a un ecosistema di valori, esperienze e identità condivise.

Integrating Resilience into Luxury Brands

“Integrating Resilience into Luxury Brands” will be the dominant theme of the summit held at Borgo Egnazia, Puglia, from May 17th to 19th, 2026, where global leaders of the luxury business market will convene. Global luxury is undergoing one of its most profound transformations in twenty years. It is no longer merely a matter of product exclusivity or desirability; today, the sector is measured by a new grammar of value, where experiences, sustainability, authenticity, and financial resilience redefine market rules. According to analyses presented ahead of the Financial Times Business of Luxury Summit 2026, the sector has lost approximately 20 million consumers over the past year. This signal goes far beyond a simple cyclical contraction: aspirational clients are slowing their purchases, while a growing portion of premium spending is shifting toward exclusive experiences, high-end hospitality, and the second-hand market.

From May 17th to 19th, within the setting of Borgo Egnazia, the summit organized by the Financial Times will bring together CEOs, designers, investors, economists, and international strategists to analyze the new trajectories of global luxury. At the heart of the debate will be inflation, geopolitical instability, trade tensions, and the redefinition of supply chains, but above all, one crucial question: how to preserve brand value in an era of increasingly selective and less loyal consumers? Indeed, the luxury industry is entering a phase where growth can no longer be sustained by price increases alone. In recent years, many brands have pushed pricing to offset slowing volumes, but today this strategy is showing its limits. The contemporary consumer demands content, culture, belonging, and personalization. They buy less, but demand much more. The Puglian summit will address this very paradigm shift through high-profile interviews, exclusive panels, and discussions among the leading figures of the international luxury system.

The Protagonists of the Business of Luxury Summit 2026

The 2026 edition will feature some of the most influential personalities in the global luxury, fashion, beauty, automotive, hospitality, and international finance industries.

A Multidisciplinary Ecosystem

The presence of leaders from historic Maisons, global groups, ultra-luxury hospitality, beauty, automotive, and advisory firms confirms that contemporary luxury is no longer a vertical sector, but a multidisciplinary ecosystem intertwining culture, experience, technology, tourism, and finance. Particular attention will be paid to new consumption models, the transformation of supply chains, ESG standards, and the evolution of customer experience. Today, sustainability, authenticity, and traceability are no longer just reputational assets, but true competitive factors capable of influencing perceived value and brand loyalty.

Puglia, with its balance between Mediterranean authenticity, ultra-luxury hospitality, and artisanal tradition, thus becomes the perfect symbol of a new idea of luxury: less ostentation and more experience. No longer just a product, but a relationship, territory, and culture. In this scenario, the Financial Times Business of Luxury Summit 2026 confirms its status not only as one of the sector’s most authoritative events but as a privileged observatory for understanding where the global luxury market is headed. Because today, the true status symbol is not simply owning something rare, but belonging to an ecosystem of shared values, experiences, and identity.

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