Matera al primo posto dei luoghi più accoglienti al mondo secondo Booking – Traveller Review Award 2022

Uno staff cordiale e accogliente fa la differenza

Analizzando gli aspetti individuali del soggiorno che gli ospiti hanno apprezzato di più presso le strutture che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2022 (ben 1.259.594), il personale (punteggio globale 9,0; punteggio locale 9,1) la pulizia (punteggio globale 8,9; punteggio locale 9.0) e la posizione (punteggio globale e locale 8,9) hanno ricevuto i punteggi medi più alti sia a livello globale che locale. Questi elementi si posizionano ben al di sopra di altri aspetti come i servizi o il rapporto qualità-prezzo, a dimostrazione dell’importanza delle interazioni con lo staff durante il soggiorno, nonché della salute e dell’igiene, specie alla luce della continua evoluzione della pandemia di Covid-19.

Protagonisti anche i fornitori di trasporti

Per il terzo anno consecutivo, anche i fornitori di auto a noleggio e taxi aeroportuali vengono riconosciuti per il loro servizio eccellente: tra questi ci sono 1.628 punti di ritiro di auto a noleggio in 160 Paesi in tutto il mondo. La Spagna è in testa con 220 punti di ritiro di auto a noleggio che hanno ricevuto un premio nel 2022, seguita da Italia (177), Francia (141), Stati Uniti (108) e Australia (98). Quest’anno, anche 7.091 autisti di vetture aeroportuali, appartenenti a 51 compagnie di taxi in 1.400 città in tutto il mondo, sono stati premiati con un award.

Alberto Yates, Regional Manager in Italia di Booking.com, ha commentato: “L’industria dei viaggi si è mantenuta all’erta e flessibile per via della continua incertezza e delle restrizioni di viaggio a cui abbiamo assistito nel corso dell’ultimo anno. Allo stesso modo sono rimaste costanti la passione e la dedizione dei nostri partner nel creare esperienze di viaggio sicure e accoglienti per tutti e in tutto il mondo. Guardando al futuro con rinnovato ottimismo e speranza, con questi premi riconosciamo l’incredibile ospitalità che i nostri partner offrono ai viaggiatori ogni giorno e li ringraziamo per la loro straordinaria dedizione mentre continuiamo a ricostruire insieme il nostro settore”.