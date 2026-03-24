Pirandello in scena al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì

Giovedì 26 marzo la stagione del Teatro Festival Ferrandina – A Mimì prosegue con uno dei titoli più emblematici del teatro pirandelliano: Il berretto a sonagli . Protagonista l’istrionico Enrico Guarneri nel ruolo di Ciampa, affiancato dalla sensibile interpretazione di Nadia De Luca , per la regia di Guglielmo Ferro .

Al centro della commedia, Pirandello colloca la figura di Ciampa, personaggio complesso e stratificato, sospeso tra il bisogno di salvaguardare la propria reputazione e la consapevolezza di essere, al tempo stesso, artefice e vittima di una società fondata sull’onore, sull’apparenza e sulle convenzioni. Attraverso le sue teorie e il suo sguardo lucido, l’autore indaga la frattura tra identità autentica e immagine pubblica, rendendo il tema dell’essere e dell’apparire il vero motore drammaturgico dell’opera.

La Sicilia evocata da Pirandello – con i suoi richiami ai pupi, al teatro di marionette, ai codici dell’inganno e della maschera – diventa specchio di dinamiche universali: l’individuo che si difende, che recita, che si nasconde. In questo contesto, la figura di Beatrice emerge come forza di rottura: è lei, con la sua ribellione, a incrinare l’equilibrio sociale e a far esplodere la verità dietro un presunto adulterio che tutti vorrebbero occultare.

Ne nasce una commedia “tragica”, ironica e grottesca, in cui Pirandello intreccia magistralmente tensione, sarcasmo e umanità. La presenza scenica di Enrico Guarnieri, nel ruolo di Ciampa, restituisce tutta la potenza di un personaggio iconico, mentre Nadia De Luca dà voce e corpo alla ribellione di Beatrice, in un allestimento che porta la firma registica di Guglielmo Ferro, erede sensibile e rigoroso della tradizione pirandelliana.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/il-berretto-a-sonagli-26-marzo-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28142.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.